Bundesministerin Bogner-Strauß besucht mc^2

Melk (pts009/04.10.2018/09:30) - Eine hochkarätige Delegation, angeführt von der Bundesministerin für Frauen, Familien und Jugend, Juliane Bogner-Strauß, Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, dem Präsidenten der Österreichischen Bauernkammer, Georg Strasser, und dem Bürgermeister von Melk, Patrick Strobl, besuchte am 24. September das Zentrum für Migrationskommunikation "mc ^ 2" in Melk.

Dieser Besuch war Teil des Programmes, das mit dem Bürgermeister und Vertreter/innen der Gemeinde Melk absolviert wurde. Der Rektor der Pädagogischen Hochschule, Erwin Rauscher, betonte in seiner Präsentation, dass es Aufgabe und Ziel des mc ^ 2 ist, Bewusstsein und Verständnis für die Komplexität der Migrationsthematik und den damit zusammenhängenden globalen Rahmenbedingungen und Entwicklungen zu schaffen, um gegen Polarisierung zu einer Versachlichung der Migrationsdebatte beizutragen. Dies geschieht jetzt schon im Besondern durch die beiden Theaterstücke "Die gute Zeit" für Volksschulen, die "Welt in Bewegung" und vor allem durch das Politik-Planspiel "Gemeinsam. Österreich regieren" für Jugendliche der Sekundarstufe und Erwachsene.

Markus Schratter, Leiter des Referates für Gesamtstaatliche Migrationsstrategieentwicklung und Koordination im Bundesministerium für Inneres (BMI) führte aus, wie die Idee dieses Zentrums für Migrationskommunikation aus dem Bericht des Migrationsrats und dem Wunsch, die Inhalte dieses Berichts in das Bildungswesen hineinzutragen, entstanden ist.

Planspiel "Gemeinsam. Österreich regieren"

Durch eine Vielzahl von Maßnahmen soll das mc ^ 2 in Zukunft in Melk wachsen und weit über Niederösterreich hinaus mit seinen Aktivitäten wirksam werden. Großes Interesse zeigten die Besucher/innen an der geplanten Ausgestaltung des Raumes für das Politik-Planspiel "Gemeinsam. Österreich regieren", das Jugendlichen und Erwachsenen spielerisch ermöglicht, in den "Schuhen von Entscheidungsträgern" zu gehen und Weichenstellungen für die Erhaltung des sozialen Friedens im Land vorzunehmen.

Alle Anwesenden waren sich einig, dass hier in Melk mit dem mc ^ 2 etwas entstehen wird, das für die Migrationsgesellschaft in Österreich und Europa richtungsweisend ist.

Kooperationsprojekt

Das "mc ^ 2" ist ein Kooperationsprojekt des Bundesministeriums für Inneres, dem Land Niederösterreich, der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich und der Gemeinde Melk. Im Namen des Zentrums "Migration mc ^ 2" steht "m" für mobility, "c" für communication und "c ^ 2" für die Dynamik und Reichweite der neuen Medien.

