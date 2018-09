Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt / BPOLD-BBS: Konferenz der ...

BPOLD-BBS: Konferenz der europäischen Küstenwachbehörden in Hamburg

Hamburg - Deutschland übergibt Vorsitz an Italien

Vom 11. bis 14. September 2018 fand die 10. Plenary Conference des European Coast Guard Functions Forum (ECGFF) in Hamburg statt. Das ECGFF wurde 2009 gegründet und ist ein Forum der mit Küstenwach- und -schutzaufgaben betrauten Behörden und Organisationen der Mitgliedstaaten der europäischen Union und assoziierten Schengen Staaten.

Ein Jahr nahmen die Bundespolizei und der Zoll den deutschen Vorsitz gemeinsam wahr. Nun hieß es Bilanz zu ziehen und einen Ausblick auf das kommende Jahr zu geben.

Insgesamt 105 Teilnehmer aus 22 Mitgliedsstaaten des ECGFF trafen sich zu einem regen Meinungs- und Informationsaustausch sowie zu Fragen der zukünftigen Zusammenarbeit der Küstenwachbehörden. Als Beobachter nahmen China und die Türkei teil.

Im Laufe der Konferenz stellten sich internationale Foren wie das North Atlantic Coast Guard Forum, das Black Sea Littoral States Border / Coast Guard Agencies Cooperation Forum, das North Pacific Coast Guard Forum und das Mediterranean Coast Guard Forum vor.

Ein besonders wichtiger Punkt des Plenary war die weitere Zusammenarbeit des ECGFF mit Frontex (Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache), der European Maritime Safety Agency und der European Fisheries Control Agency (EFCA). Vertreter aller Agenturen unterstrichen deren Bedeutung für die Sicherheit im Seeverkehr in Europa.

Abgerundet wurde das Programm mit einem Besuch der Elbphilharmonie und des Hamburger Rathauses. Hier wurden die Teilnehmer durch den Ersten Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg herzlichst begrüßt.

Bei einem Openship an Bord der Schiffe von Bundespolizei, Zoll und der EFCA konnten die Besatzungen die Einsatzmöglichkeiten den Teilnehmern der Konferenz präsentieren.

Zum Abschluss der Konferenz übergab Deutschland am heutigen Freitag den Vorsitz an die italienische Coast Guard und Guardia di Finanzia.

Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt nimmt als Bundesbehörde ihre Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie in Nord- und Ostsee und anlassbezogen darüber hinaus wahr.

Dazu sind ihr als operative Dienststellen die Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel, Rostock, Stralsund und Pasewalk sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Rostock und eine Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit unterstellt. Mit den Bundespolizeiinspektionen See in Neustadt in Holstein, Warnemünde und Cuxhaven verfügt sie als einzige Bundespolizeidirektion über eine maritime Einsatzkomponente "Bundespolizei See", um die Seegrenze in der Nord- und Ostsee (Schengen-Außengrenze) zu überwachen.

Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt beschäftigt insgesamt ca. 2600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter Polizeibeamte, Verwaltungsbeamte und Tarifbeschäftigte. Auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und anderer Gesetze nimmt sie umfangreiche und vielfältige Aufgaben wahr.

Dazu gehören insbesondere: - der grenzpolizeiliche Schutz des Bundesgebietes, - die bahnpolizeilichen Aufgaben - die grenzpolizeilichen, schifffahrtspolizeilichen und umweltpolizeilichen Aufgaben in Nord- und Ostsee.

