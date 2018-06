Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt / BPOLD-BBS: Schlag gegen ...

BPOLD-BBS: Schlag gegen Schleuserorganisation - Bundespolizei durchsucht Wohnungen und Geschäftsräume in Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen

Flensburg - Heute Morgen durchsuchten rund 280 Beamte der Bundespolizei und des Zolls insgesamt elf Wohnungen und Geschäftsräume in Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Im Rahmen der Maßnahmen konnte umfangreiches Beweismaterial sichergestellt werden.

Die vollstreckten Durchsuchungsbeschlüsse richten sich gegen Wohn- und Geschäftsräume von insgesamt fünf Hauptbeschuldigten.

Die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Rostock führt bereits seit 2017 ein umfangreichreiches Ermittlungsverfahren in enger Abstimmung mit dem Hauptzollamt Itzehoe gegen die fünf Hauptbeschuldigten im Auftrag der Staatsanwaltschaft Flensburg wegen des Verdachts des banden- und gewerbsmäßigen Einschleusens von Ausländern sowie Urkundenfälschung und Verschaffens von amtlichen Ausweisdokumenten. Die aus Aserbaidschan und Rumänien stammenden mutmaßlichen Haupttäter stehen im Verdacht, überwiegend moldauische Staatsangehörige, welche mit ge- und verfälschen EU-Dokumenten ausgestattet wurden, die Einreise, den Aufenthalt und die unselbständige (illegale) Arbeitsaufnahme als Fahrer eines Paketzustellers ermöglicht und organisiert zu haben.

Im Zuge der heutigen Maßnahmen in Harrislee (Kreis Schleswig-Flensburg), Ellerau und Kaltenkirchen (Kreis Segeberg), Osterrönfeld (Kreis Rendsburg-Eckernförde), Neumünster, Krefeld und Salzgitter konnte umfangreiches Beweismaterial werden sichergestellt werden. Hierbei handelte es sich unter anderem um diverse Geschäftsunterlagen, Mobiltelefone und PC's, gefälschte Ausweisdokumente, Bargeld in Höhe von rund 30.000 Euro sowie in Neumünster um eine schussbereite 7,6 mm Handfeuerwaffe und eine Schreckschusswaffe ohne Prüfzeichen.

Die Maßnahmen am heutigen Tag hatten das Ziel weitere Beweise wegen des Verdachts der Einschleusung und Urkundenkriminalität sowie des möglichen entstandenen Wirtschaftsschadens zu sichern. Die Gesamtermittlungen hierzu dauern an.

Die Taten werden mit einer Freiheitsstrafe bis zu max. zehn Jahren geahndet. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Bei den Einsatzmaßnahmen der Bundespolizei wurden Kräfte der Bundespolizeidirektionen Bad Bramstedt, Hannover und Sankt Augustin, der Direktion Bundesbereitschaftspolizei sowie des Hauptzollamtes Itzehoe eingesetzt.

OTS: Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/70256 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_70256.rss2

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt Raaberg 6 24576 Bad Bramstedt Matthias Menge Telefon: 04192-502-1010 o. Mobil: 0170/5524591 Fax: 04192-502-9020 E-Mail: matthias.menge (a) polizei.bund.de www.bundespolizei.de Twitter: @bpol_kueste

Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt nimmt als Bundesbehörde ihre Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie in Nord- und Ostsee und anlassbezogen darüber hinaus wahr.

Dazu sind ihr als operative Dienststellen die Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel, Rostock, Stralsund und Pasewalk sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Rostock und eine Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit unterstellt. Mit den Bundespolizeiinspektionen See in Neustadt in Holstein, Warnemünde und Cuxhaven verfügt sie als einzige Bundespolizeidirektion über eine maritime Einsatzkomponente "Bundespolizei See", um die Seegrenze in der Nord- und Ostsee (Schengen-Außengrenze) zu überwachen.

Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt beschäftigt insgesamt ca. 2600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter Polizeibeamte, Verwaltungsbeamte und Tarifbeschäftigte. Auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und anderer Gesetze nimmt sie umfangreiche und vielfältige Aufgaben wahr.

Dazu gehören insbesondere: - der grenzpolizeiliche Schutz des Bundesgebietes, - die bahnpolizeilichen Aufgaben - die grenzpolizeilichen, schifffahrtspolizeilichen und umweltpolizeilichen Aufgaben in Nord- und Ostsee.

Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie unter www.bundespolizei.de.

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -