Bundespolizeidirektion Berlin / BPOLD-B: Angriff mit Schlagring am ...

BPOLD-B: Angriff mit Schlagring am Westkreuz - Bundespolizei sucht Zeugen

Berlin - Charlottenburg - Am Mittwochnachmittag griff ein Unbekannter einen Reisenden mit einem Schlagring am Bahnhof Westkreuz an. Der Tatverdächtige flüchtete anschließend mit der S-Bahn.

Kurz vor 14:30 Uhr wurde die Bundespolizei über eine Körperverletzung auf dem Ringbahnsteig informiert. Der 47-jährige Geschädigte gab gegenüber den Bundespolizisten an, sich mit dem Unbekannten zunächst verbal gestritten zu haben. Im Laufe der Streitigkeit habe der Mann mit einem Schlagring auf ihn eingeschlagen und sei mit einer S-Bahn geflüchtet. Der Deutsche erlitt bei dem Angriff eine Kopfplatzwunde und wurde durch Rettungskräfte in eine nahegelegene Klinik transportiert.

Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht nun nach Zeugen. Wer hat am Mittwoch den 13. März 2019 gegen 14:30 Uhr die Tat oder verdächtige Personen am Bahnhof Westkreuz beobachtet und kann Hinweise zur Tat und/ oder dem Täter geben? Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Hotline 0800 / 6888000 und unter 030 / 20622 93 60 entgegen.

