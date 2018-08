Bundespolizeidirektion Berlin / BPOLD-B: Baby im Kinderwagen bespuckt

BPOLD-B: Baby im Kinderwagen bespuckt

Berlin Lichtenberg - Mittwochnachmittag bespuckte eine Frau ein zehn Monate altes Mädchen am Bahnhof Berlin-Lichtenberg. Bundespolizisten nahmen die stark alkoholisierte Tatverdächtige vorläufig fest.

Kurz vor 16 Uhr trat die 51-jährige Deutsche aus bisher unbekannten Gründen auf dem S-Bahnsteig an eine 34-jährige Mutter mit Kinderwagen heran und spuckte unvermittelt in den Wagen. Das darin liegende Baby wurde am nackten Bein getroffen. Mitarbeiter der DB-Sicherheit hielten die Angreiferin fest und übergaben sie an alarmierte Bundespolizisten.

Die Beamten leiteten gegen die 51-Jährige Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung bzw. wegen tätlicher Beleidigung ein. Eine freiwillige Atemalkoholmessung bei der dem Trinkermilieu zuzuordnenden Frau ergab einen Wert von knapp 2,9 Promille. Zudem liegen zur Beschuldigten Hinweise auf eine psychische Erkrankung vor. Bundespolizisten entließen die Berlinerin nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß. Die 34-Jährige Mutter begab sich mit ihrer Tochter zur medizinischen Kontrolle in ein naheliegendes Krankenhaus.

