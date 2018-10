Bundespolizeidirektion Berlin / BPOLD-B: Beziehungsstreit in S-Bahn ...

BPOLD-B: Beziehungsstreit in S-Bahn führt zu körperlicher Auseinandersetzung

Berlin-Pankow - Nach einem Beziehungsstreit in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch schlug eine junge Frau ihren Freund. Dieser griff sie sowie einen Mann, der der Frau helfen wollte, daraufhin an und verletzte beide.

Am Mittwoch kam es kurz nach null Uhr in einer S-Bahn zum Streit zwischen einer 19-jährigen Deutschen und ihrem Freund. In dessen Verlauf schlug sie ihren 18-jährigen Landsmann mit der flachen Hand ins Gesicht. Nachdem sie am Bahnhof Greifswalder Straße ausstiegen, griff der Berliner ihr von hinten an die Beine und riss sie zu Boden. Hierbei verletzte sie sich im Gesicht. Ein junger Mann, der der Frau aufhelfen wollte, wurde durch den Freund angegriffen und ins Gesicht getreten. Beide erlitten Schwellungen im Gesichtsbereich, lehnten jedoch eine ärztliche Versorgung vor Ort ab.

Alarmierte Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung ein.

OTS: Bundespolizeidirektion Berlin newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/70238 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_70238.rss2

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Berlin - Pressestelle - Schnellerstraße 139 A/ 140 12439 Berlin

Telefon: 030 91144 4050 Mobil: 0175 90 23 729 Fax: 030 91144-4049 E-Mail: presse.berlin@polizei.bund.de http://www.bundespolizei.de