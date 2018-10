Bundespolizeidirektion Berlin / BPOLD-B: Bundespolizei stellt gestohlene ...

BPOLD-B: Bundespolizei stellt gestohlene Fahrräder sicher

Forst - Bundespolizisten stoppten in der Nacht zu Montag auf der Bundesautobahn 15 einen Transporter mit mehreren gestohlenen Fahrrädern.

Die Einsatzkräfte kontrollierten gegen 1:40 Uhr auf Höhe der Anschlussstelle Forst einen in Richtung Bundesgrenze fahrenden VW Crafter. Bei der Überprüfung des Fahrzeuginnenraums fanden die Beamten drei, in mehrere Einzelteile zerlegte, Fahrräder der Marke Giant. Eines der in Bettbezüge und Plastiktüten verstauten Fahrräder war bereits durch den Besitzer als gestohlen gemeldet worden. Die Beamten stellten das vermeintliche Diebesgut sicher und nahmen den 37-jährigen Fahrer vorläufig fest.

Bundespolizisten leiteten gegen den moldawischen Staatsangehörigen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Hehlerei ein. Der Tatverdächtige konnte nach Zahlung einer Sicherheitsleitung in Höhe von 300 Euro seine Reise fortsetzen.

Die weiteren Ermittlungen zum Sachverhalt hat die Polizei des Landes Brandenburg übernommen.

