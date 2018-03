Bundespolizeidirektion Berlin / BPOLD-B: Bundespolizei stoppt ...

BPOLD-B: Bundespolizei stoppt gestohlenen Mercedes Sprinter

Cottbus - Bundespolizisten stoppten Dienstagmorgen einen gestohlenen Mercedes Sprinter. Bei der Dursuchung des Fahrers fanden die Beamten ein griffbereites Einhandmesser in dessen Jackentasche und nahmen den Mann vorläufig fest.

Gegen 3 Uhr kontrollierten die Bundespolizisten auf der BAB 15 bei Cottbus Süd einen in Richtung Bundesgrenze fahrenden Mercedes Sprinter. Bei der Kontrolle des im Landkreis Elbe-Elster zugelassenen Pritschenwagens stellten die Fahnder Manipulationsspuren am Schloss der Fahrertür sowie am Zündschloss fest. Gültige Fahrzeugpapiere konnte der Mann nicht vorlegen.

Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest. Eine Fahndungsabfrage ergab, dass der Pole bereits wegen mehrfacher Kfz-Diebstähle polizeilich bekannt ist. Darüber hinaus fanden die Bundespolizisten bei der Durchsuchung ein Einhandmesser, welches der 27-Jährige griffbereit in der Jackentasche trug.

Die Bundespolizei leitete Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls, wegen des Verdachts der Hehlerei sowie wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

Die weiteren Ermittlungen hat die Polizei des Landes Brandenburg übernommen.

