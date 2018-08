Bundespolizeidirektion Berlin / BPOLD-B: Bundespolizei verhaftet ...

BPOLD-B: Bundespolizei verhaftet Trunkenheitsfahrer

Angermünde (Uckermark) - Am frühen Freitagmorgen vollstreckten Bundespolizisten in einem Reisebus auf der Bundesautobahn 11 einen Haftbefehl.

Gegen 2:50 Uhr kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen Reisebus, der in Richtung Berlin unterwegs war. Bei der Überprüfung der Personalien eines 27-jährigen Polen stellten die Beamten fest, dass die Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Itzehoe den Mann seit Mai 2018 per Haftbefehl suchte. Wegen vorsätzlicher Trunkenheit im Verkehr in Tateinheit mit Fahren ohne Fahrerlaubnis war der Pole im Juni 2017 durch das Amtsgericht Elmshorn zu einer Geldstrafe von 3.600 Euro bzw. 120 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt worden.

Da der 27-jährige polnische Staatsangehörige die noch ausstehende Geldstrafe in Höhe von 3.000 Euro nicht bezahlen konnte, brachten ihn Bundespolizisten zum Antritt seiner Ersatzfreiheitsstrafe in eine brandenburgische Justizvollzugsanstalt.

