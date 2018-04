Bundespolizeidirektion Berlin / BPOLD-B: Bundespolizei vollstreckt ...

BPOLD-B: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle

Frankfurt (Oder) - Bundespolizisten vollstreckten im Bereich Frankfurt (Oder) drei Haftbefehle innerhalb von 24 Stunden. Ein Mann kam ins Gefängnis.

Dienstagnachmittag gegen 15:45 Uhr überprüften Beamte einen 27-jährigen Reisenden, nachdem der Zugbegleiter den Mann im Eurocity Berlin - Warschau ohne gültigen Fahrausweis festgestellt hatte. Bei der Kontrolle stellte die Streife fest, dass die Staatsanwaltschaft Görlitz jeweils im März und Mai 2017 einen Haftbefehl gegen den Polen erließ. Das Amtsgericht Görlitz hatte den 27-Jährigen im Jahr 2016 in zwei Fällen wegen Erschleichens von Leistungen zu Geldstrafen in Höhe von insgesamt 525 Euro bzw. 105 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt. Da der Mann die geforderte Geldstrafe nicht begleichen konnte, brachten ihn Bundespolizisten zum Antritt seiner Ersatzfreiheitsstrafe in eine Brandenburger Justizvollzugsanstalt.

Eine weitere Bundespolizeistreife kontrollierte am Mittwochmorgen gegen 4:25 Uhr einen polnischen Kleinbus in der Nähe der Frankfurter Stadtbrücke. Bei der Überprüfung einer 29-jährigen Mitreisenden stellten die Beamten fest, dass die Frankfurter Staatsanwaltschaft im Juni 2016 einen Haftbefehl gegen die Polin erließ. Das Amtsgericht in Frankfurt (Oder) hatte die Frau zuvor im November 2015 wegen Steuerhinterziehung zu 840 Euro Geldstrafe oder 120 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt. Die Mutter der jungen Frau erschien am Mittwochvormittag auf der Dienststelle und beglich sowohl die geforderte Geldstrafe als auch die offenen Verfahrenskosten. Nach Zahlung der insgesamt 1.367 Euro konnte die 29-Jährige die Dienststelle wieder verlassen.

