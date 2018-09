Bundespolizeidirektion Berlin / BPOLD-B: Bundespolizisten verhindern ...

BPOLD-B: Bundespolizisten verhindern Fahrraddiebstahl

Berlin - Treptow-Köpenick - Donnerstagnachmittag erwischten Zivilfahnder der Bundespolizei einen mutmaßlichen Fahrraddieb am S-Bahnhof Adlershof auf frischer Tat.

Gegen 16 Uhr fiel den Beamten der Tatverdächtige an einer Fahrradabstellanlage am S-Bahnhof Adlershof ins Auge. Die Beamten beobachteten ihn dabei, wie er versuchte das Schloss eines Fahrrades mit körperlicher Gewalt zu zerstören. Die Zivilfahnder gaben sich daraufhin zu erkennen und leiteten gegen den polizeibekannten Rumänen ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten besonders schweren Diebstahls ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen beließen die Beamten den 25-Jährigen auf freien Fuß. Das Fahrrad mitsamt dem Schloss verblieben unversehrt am Bahnhof.

OTS: Bundespolizeidirektion Berlin newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/70238 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_70238.rss2

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Berlin - Pressestelle - Schnellerstraße 139 A/ 140 12439 Berlin

Telefon: 030 91144 4050 Mobil: 0175 90 23 729 Fax: 030 91144-4049 E-Mail: presse.berlin@polizei.bund.de http://www.bundespolizei.de