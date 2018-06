Bundespolizeidirektion Berlin / BPOLD-B: Einschleusung von Vietnamesen ...

BPOLD-B: Einschleusung von Vietnamesen aufgedeckt

Frankfurt (Oder) / Storkow - Bundespolizisten deckten am frühen Mittwochmorgen die Einschleusung von drei vietnamesischen Staatsangehörigen auf. Zwei polnische Schleuser nahmen die Beamten vorläufig fest.

Gegen 3:30 Uhr überprüfte eine Bundespolizeistreife einen in Polen zugelassenen Mietwagen auf der Bundesautobahn 12 am Rastplatz Briesenluch. Das Fahrzeug hatte kurz zuvor die deutsch-polnische Grenze passiert. Als die Beamten den Kia stoppten, flüchteten drei Personen unerkannt aus dem Fonds. Den 22-jährigen Fahrer und seinen 27-jährigen Beifahrer nahmen die Beamten wegen des Verdachts der Einschleusung von Ausländern vorläufig fest.

Bei der Nachsuche, die auch von einem Hubschrauber der Bundespolizei unterstützt wurde, griffen die Beamten insgesamt drei Vietnamesen im Bereich Storkow auf. Die jungen Männer im Alter von 23, 16 und 15 Jahren konnten keinerlei Dokumente vorweisen. Den 23-Jährigen nahmen die Bundespolizisten fest; er soll am Donnerstag an den polnischen Grenzschutz überstellt werden. Die zwei Minderjährigen übergaben die Einsatzkräfte am Mittwoch in die Obhut des Kindernotdienstes in Eisenhüttenstadt.

Gegen die zwei polnischen Schleuser leiteten die Bundespolizisten Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern ein. Die Bundespolizei übergab beide Männer am Mittwoch an den polnischen Grenzschutz.

Zeitgleich kontrollierten deutsch-polnische Streifen noch auf polnischem Hoheitsgebiet zwei weitere Kia-Mietwagen mit polnischen Kennzeichen. Dabei nahmen die Kollegen drei polnische Schleuser fest und neun vietnamesische Geschleuste in Gewahrsam. Alle drei Schleusungsverfahren bearbeiten zuständigkeitshalber die polnischen Behörden.

OTS: Bundespolizeidirektion Berlin newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/70238 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_70238.rss2

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Berlin - Pressestelle - Schnellerstraße 139 A/ 140 12439 Berlin

Telefon: 030 91144 4050 Mobil: 0171 7617149 Fax: 030 91144-4049 E-Mail: presse.berlin@polizei.bund.de http://www.bundespolizei.de