Bundespolizeidirektion Berlin / BPOLD-B: Gemeinsame Streife stellt ...

BPOLD-B: Gemeinsame Streife stellt gestohlenen Mercedes sicher

Forst/Klein-Bademeusel - Am Dienstag stoppte eine deutsch-polnische Streife ein in Hamburg gestohlenes Fahrzeug. Den Fahrer nahmen die Beamten vorläufig fest.

Eine gemeinsame Streife der Bundespolizei und des polnischen Grenzschutzes kontrollierte gegen 12:45 Uhr auf der Bundesautobahn 15 einen in Richtung Polen fahrenden Mercedes. Der 40-jährige Fahrer des SUV konnte keine gültigen Fahrzeugpapiere vorlegen und gab an, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Bei der Überprüfung des Autos erkannten die Beamten, dass die angebrachten Osnabrücker Kennzeichen Totalfälschungen waren. Die originalen Nummernschilder des SUV befanden sich im Kofferraum. Weitere Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug vor einer Woche in Hamburg gestohlen wurde.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren gegen den Polen wegen des Verdachts der Hehlerei, der Urkundenfälschung sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Die Brandenburger Polizei stellte das Fahrzeug sicher und übernahm zuständigkeitshalber die weitere Bearbeitung des Sachverhalts.

OTS: Bundespolizeidirektion Berlin newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/70238 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_70238.rss2

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Berlin - Pressestelle - Schnellerstraße 139 A/ 140 12439 Berlin

Telefon: 030 91144 4050 Mobil: 0171 7617149 Fax: 030 91144-4049 E-Mail: presse.berlin@polizei.bund.de http://www.bundespolizei.de

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -