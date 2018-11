Bundespolizeidirektion Berlin / BPOLD-B: Gestohlenen Transporter ...

BPOLD-B: Gestohlenen Transporter sichergestellt

Frankfurt (Oder) - Am Sonntagmorgen stellten Bundespolizisten und polnische Grenzschützer einen in Niedersachsen gestohlenen Renault Master auf der Bundesautobahn 12 sicher.

Gegen drei Uhr kontrollierte eine gemeinsame deutsch-polnische Streife einen Kleintransporter mit französischen Kennzeichen auf dem Rastplatz Biegener Hellen Süd. Ein 35-jähriger Mann aus Polen war mit dem Renault in Richtung Bundesgrenze unterwegs, als die Beamten den Wagen stoppten. Bei der Überprüfung des Kleintransporters entdeckten die Einsatzkräfte Manipulationsspuren an der Lenkradverkleidung und an der Fahrzeugidentifizierungsnummer (FIN). Nach ersten Ermittlungen wurde das Fahrzeug im Oktober dieses Jahres in Oldenburg gestohlen.

Die Beamten stellten das Fahrzeug sicher und nahmen den Fahrer vorläufig fest. Im Anschluss leiteten die Bundespolizisten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Hehlerei gegen den Polen ein.

Die Polizei des Landes Brandenburg hat zuständigkeitshalber die weitere Bearbeitung des Sachverhalts übernommen.

