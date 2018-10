Bundespolizeidirektion Berlin / BPOLD-B: Gestohlenes Motorrad sichergestellt

BPOLD-B: Gestohlenes Motorrad sichergestellt

Frankfurt (Oder) - Bundespolizisten entdeckten am Dienstagmorgen eine gestohlene Kawasaki Ninja in einem Transporter auf der Bundesautobahn 12. Den 26-jährigen Transporterfahrer nahmen die Beamten vorläufig fest. Bundespolizisten entdeckten am Dienstagmorgen eine gestohlene Kawasaki Ninja in einem Transporter auf der Bundesautobahn 12. Den 26-jährigen Transporterfahrer nahmen die Beamten vorläufig fest.

Gegen 5 Uhr kontrollierte eine Bundespolizeistreife an der Anschlussstelle Frankfurt (Oder) - Mitte einen in Richtung Bundesgrenze fahrenden Fiat Ducato mit polnischen Kennzeichen. Am Steuer des Transporters saß ein 26-jähriger Weißrusse. Bei einem Blick in den Laderaum entdeckten die Beamten ein Motorrad der Marke Kawasaki, wofür der Mann weder Schlüssel noch Fahrzeugdokumente aushändigen konnte.

Eine Diebstahlsanzeige lag zum Zeitpunkt der Kontrolle noch nicht vor. Auf Grund der Gesamtumstände ist davon auszugehen, dass das Motorrad kurz zuvor in Berlin gestohlen wurde.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Hehlerei ein und nahm den Weißrussen vorläufig fest.

Die abschließende Bearbeitung des Sachverhalts hat die Brandenburger Polizei übernommen.

