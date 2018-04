Bundespolizeidirektion Berlin / BPOLD-B: In Köln gestohlenen Ford ...

BPOLD-B: In Köln gestohlenen Ford sichergestellt

Frankfurt / Oder - Bundespolizisten stellten Dienstagnachmittag einen in Köln gestohlenen Ford Edge auf der Bundesautobahn 12 sicher. Den polnischen Fahrer des Fahrzeugs nahmen die Beamten fest.

Gegen 17 Uhr kontrollierte eine Bundespolizeistreife den SUV mit deutschen Kennzeichen aus dem Zulassungsbereich Düsseldorf auf der BAB 12 an der Anschlussstelle Frankfurt (Oder)-Mitte. Der 35-jährige Fahrer konnte keine Fahrzeugpapiere für den Ford vorweisen. Bei der Überprüfung der Fahrzeugidentifizierungsnummer (FIN) stellte sich heraus, dass das Fahrzeug in der Nacht von Montag zu Dienstag in Köln gestohlen wurde.

Den 35-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Hehlerei. Die Brandenburger Polizei hat zuständigkeitshalber die weitere Bearbeitung des Sachverhalts übernommen.

OTS: Bundespolizeidirektion Berlin newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/70238 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_70238.rss2

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Berlin - Pressestelle - Schnellerstraße 139 A/ 140 12439 Berlin

Telefon: 030 91144 4050 Mobil: 0171 7617149 Fax: 030 91144-4049 E-Mail: presse.berlin@polizei.bund.de http://www.bundespolizei.de