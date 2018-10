Bundespolizeidirektion Berlin / BPOLD-B: Jugendliche belästigen Frau und ...

BPOLD-B: Jugendliche belästigen Frau und schlagen Ehemann nieder

Berlin-Pankow - Bundespolizisten nahmen am Wochenende zwei Jugendliche vorläufig fest, die eine Frau belästigt und deren Ehemann geschlagen und getreten hatten.

Sonntag, kurz nach 4 Uhr belästigten und bedrängten zwei Jugendliche eine 25-jährige Frau in einer S-Bahn. Als der Ehemann einschritt, schlugen ihn der 17-jährige Deutsche sowie der 16-jährige Angreifer aus Bosnien-Herzegowina zu Boden und traten dort weiter auf ihn ein. Der 30-jährige Pankower erlitt mehrere Prellungen am Kopf und wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die beiden Jugendlichen flüchteten zunächst am Bahnhof Pankow mit einer S-Bahn in Richtung Bernau, konnten jedoch durch alarmierte Bundespolizisten kurz darauf am Bahnhof Berlin-Buch vorläufig festgenommen werden.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung ein gegen die bereits einschlägig polizeibekannten Jugendlichen ein.

OTS: Bundespolizeidirektion Berlin newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/70238 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_70238.rss2

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Berlin - Pressestelle - Schnellerstraße 139 A/ 140 12439 Berlin

Telefon: 030 91144 4050 Mobil: 0175 90 23 729 Fax: 030 91144-4049 E-Mail: presse.berlin@polizei.bund.de http://www.bundespolizei.de