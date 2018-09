Bundespolizeidirektion Berlin / BPOLD-B: Mann von Jugendgruppe attackiert

BPOLD-B: Mann von Jugendgruppe attackiert

Berlin - Treptow/Köpenick - Am frühen Sonntagmorgen schlug eine Gruppe Jugendlicher auf einen 22-Jährigen am S-Bahnhof Schöneweide ein. Bundespolizisten nahmen die Angreifer vorläufig fest.

Gegen vier Uhr sprachen vier Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren zwei deutsche Frauen in der Haupthalle an. Die 19- und 21-Jährige verbaten sich die Pöbelei und begaben sich mit ihrem männlichen Begleiter auf den Bahnsteig. Daraufhin folgte ihnen die Jugendgruppe und schlug gemeinschaftlich auf den 22-jährigen Deutschen mit Fäusten und Tritten ein, bis er am Boden lag. Danach entwendeten die Angreifer seinen Rucksack und flüchteten in Richtung Busbahnhof. Der Deutsche erlitt Verletzungen an der Nase, die in einem Krankenhaus versorgt werden mussten. Die beiden Frauen blieben unverletzt.

Bundespolizisten und Kollegen der Berliner Polizei nahmen die Angreifer kurze Zeit später fest und leiteten gegen die vier Jugendlichen ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung sowie besonders schweren Diebstahls ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen übergaben die Beamten die Minderjährigen mit ungeklärter Staatsagehörigkeit an ihre Erziehungsberechtigten; den einschlägig polizeibekannten 18-jährigen Deutschen übernahm zuständigkeitshalber die Berliner Polizei.

