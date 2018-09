Bundespolizeidirektion Berlin / BPOLD-B: Unerlaubte Einreise aufgedeckt

BPOLD-B: Unerlaubte Einreise aufgedeckt

Frankfurt (Oder) - Bundespolizisten nahmen Mittwochmorgen drei unerlaubt eingereiste Armenier in einem polnischen Reisebus auf der Bundesautobahn 12 fest.

Die Beamten stoppten gegen 6:50 Uhr einen aus Polen kommenden Linienbus an der Anschlussstelle Müllrose. Unter den Insassen befanden sich ein 60-jähriger Mann und dessen weibliche Begleiterinnen im Alter von 35 und 58 Jahren. Die drei Armenier konnten lediglich ihre Reisepässe mit griechischen Schengen-Visa vorlegen, welche für einen touristischen Aufenthalt in Griechenland erteilt worden waren. Weitere aufenthaltslegitimierende Dokumente konnten sie nicht vorweisen. Auf Nachfrage der Beamten gaben sie an direkt nach Hamburg und nicht nach Griechenland reisen zu wollen.

Die Beamten leiteten gegen die Tatverdächtigen ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubter Einreise sowie unerlaubten Aufenthalts ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden alle drei Personen auf Entscheidung des zuständigen Richters am darauffolgenden Tag nach Armenien zurückgeschoben.

OTS: Bundespolizeidirektion Berlin newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/70238 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_70238.rss2

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Berlin - Pressestelle - Schnellerstraße 139 A/ 140 12439 Berlin

Telefon: 030 91144 4050 Mobil: 0175 90 23 729 Fax: 030 91144-4049 E-Mail: presse.berlin@polizei.bund.de http://www.bundespolizei.de