Bundespolizeidirektion Berlin / BPOLD-B: Zwei gestohlene Fahrzeuge ...

BPOLD-B: Zwei gestohlene Fahrzeuge sichergestellt

Frankfurt (Oder) - In der Nacht von Donnerstag zu Freitag stellten Bundes- und Landespolizisten zwei gestohlene Fahrzeuge in Frankfurt (Oder) und in Treplin sicher. Ein Täter ist bislang noch flüchtig.

Donnerstagabend gegen 22 Uhr flüchtete ein Dieb mit einem Renault Sceniv im Frankfurter Stadtgebiet, als eine gemeinsame Streife von Bundes- und Landespolizei diesen in der Slubicer Straße kontrollieren wollten.

Nur wenig später konnten die Beamten das Fahrzeug, das zuvor in Potsdam entwendet wurde, in der Kleinen Oderstraße sicherstellen. Der Fahrer flüchtete zu Fuß. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

Freitagmorgen gegen 4:50 Uhr wollte sich der Fahrer eines Renault Clio der Kontrollmaßnahme einer gemeinsamen Streife im Frankfurter Stadtgebiet in Richtung Booßen entziehen.

Die Beamten stoppten das nur wenige Stunden zuvor in Berlin gestohlene Fahrzeug in Treplin und nahmen den 30-Jährigen fest.

Gegen den polnischen Staatsangehörigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Hehlerei und Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Die weitern Ermittlungen zu beiden Sachverhalten hat die Brandenburger Polizei übernommen.

