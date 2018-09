Bundespolizeidirektion Berlin / BPOLD-B: Zwei gestohlene Transporter ...

BPOLD-B: Zwei gestohlene Transporter sichergestellt

Frankfurt(Oder) - Bundespolizisten stellten von Freitag bis Sonntag zwei gestohlene Mercedes Transporter im Bereich Frankfurt (Oder) sicher. Die zwei litauischen Fahrer nahmen die Beamten vorläufig fest.

Am Freitag gegen 11:45 Uhr stoppte eine Bundespolizeistreife einen Mercedes Sprinter mit Frankfurter Kennzeichen auf der B 87 in der Ortslage Markendorf. Am Steuer saß ein 53-jähriger Litauer, der keine Fahrzeugpapiere vorlegen konnte. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die angebrachten Kennzeichen nicht zu dem Sprinter gehörten und die originalen niedersächsischen Kennzeichenhinter auf dem Beifahrersitz lagen. Der Litauer wurde wegen des Verdachtes der Hehlerei vorläufig festgenommen. Den in Northeim gestohlenen Sprinter stellten die Beamten sicher.

Einen zweiten gestohlenen Mercedes Sprinter entdeckten die Bundespolizisten am Sonntag gegen 0:05 Uhr auf der BAB 12, an der Anschlussstelle Frankfurt (Oder)-West. Auch hier saß ein Litauer am Steuer, der mit dem Transporter in Richtung Polen unterwegs war. Die Beamten konnten ermitteln, dass der Sprinter bereits im Jahr 2015 in Großbritannien durch Diebstahl abhandenkam. Es folgte die vorläufige Festnahme des 49-Jährigen und die Sicherstellung des Transporters.

Die abschließende Bearbeitung beider Sachverhalte hat die zuständige Brandenburger Polizei übernommen.

