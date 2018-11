Bundespolizeidirektion Berlin / BPOLD-B: Zwei Haftbefehle an einem Tag ...

BPOLD-B: Zwei Haftbefehle an einem Tag vollstreckt

Frankfurt (Oder) - Frankfurter Bundespolizisten nahmen am Montag zwei mit Haftbefehl gesuchte Männer fest.

Gegen neun Uhr kontrollierte eine Bundespolizeistreife einen 29-jährigen Fußgänger an der Stadtbrücke in Frankfurt (Oder). Bei der Überprüfung des Polen stellten die Beamten fest, dass die Staatsanwaltschaft Berlin im Januar 2017 einen Untersuchungshaftbefehl wegen Steuerhinterziehung und Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen den Polen erlassen hatte. Die Einsatzkräfte überstellten den 29-Jährigen an den Gewahrsamsbereich des Amtsgericht Berlin Tiergarten.

Die zweite Verhaftung vollzogen die Beamten bei der Kontrolle eines in Polen zugelassenen Pkw auf der Bundesautobahn 12 an der Anschlussstelle Frankfurt (Oder)-West. Bei der Überprüfung des polnischen Fahrers deckten die Bundespolizisten einen bestehenden Haftbefehl auf. Wegen Diebstahls hatte die Staatsanwaltschaft Hannover im August dieses Jahres einen Haftbefehl gegen den Mann erlassen. Der 36-Jährige wurde im Mai 2018 vom Amtsgericht in Hannover zu 1.350 Euro Geldstrafe oder 90 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt.

Da er die noch ausstehende Geldstrafe von 1.335 Euro nicht begleichen konnte, brachten Bundespolizisten den Mann zum Antritt seiner Restfreiheitsstrafe von 89 Tagen in eine nahegelegene Justizvollzugsanstalt.

