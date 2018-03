Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main / BPOLD FRA: ...

BPOLD FRA: Bundespolizei fasst Steuerhinterzieher am Frankfurter Flughafen

Frankfurt/Main - Die Bundespolizei hat am 21. März einen gesuchten Steuerhinterzieher am Flughafen Frankfurt am Main gefasst. Der 55-jährige Deutsche landete am frühen Morgen mit einer Maschine aus Riad/Saudi-Arabien. Bei der Passkontrolle stellten die Beamten fest, dass die Staatsanwaltschaft Aurich bereits seit Oktober 2017 mit Haftbefehl nach dem Mann suchte. Einen 80-tägigen Gefängnisaufenthalt konnte er durch die Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von insgesamt 3270 Euro abwenden. Nach Zahlung des Betrages durfte er seine Reise fortsetzen.

