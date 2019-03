Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main / BPOLD FRA: ...

BPOLD FRA: Obdachlose verursacht Gleissperrung im Regionalbahnhof des Flughafens

Frankfurt/Main - Am Dienstagmorgen suchte die Bundespolizei in den Gleis- und Tunnelbereichen des Regionalbahnhofs des Flughafen Frankfurts nach einer 40-jährigen Deutschen. Ein Zeuge hatte gesehen, wie die Frau gegen 05:30 Uhr den Gleisbereich betreten hatte und durch den Tunnel in Richtung Kelsterbach lief. Die Bundespolizei veranlasste eine umgehende Gleissperrung. Bei der anschließenden Absuche wurde allerdings nicht die gesuchte Frau, sondern lediglich ein Rucksack und eine Jacke aufgefunden. Der Rucksack, die Jacke sowie die darin aufgefundenen Ausweisdokumente konnten durch die Personenbeschreibung des Zeugen und eine Videoauswertung der 40-Jährigen zugeordnet werden. Nachdem die Frau, die nach ersten Erkenntnissen dem Obdachlosen-Milieu zuzuordnen ist, nicht aufgefunden werden konnte, wurde die Gleissperrung gegen sechs Uhr wieder aufgehoben. Durch die 30-minütige Sperrung des Regionalbahnhofs kam es zu mehreren Zugverspätungen. Gegen die Frau wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

OTS: Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/74262 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_74262.rss2

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit Michael Moser Telefon: 069/3400 4011 E-Mail: presse.flughafen.fra@polizei.bund.de http://www.bundespolizei.de

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -