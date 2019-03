Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main / BPOLD FRA: ...

BPOLD FRA: Girls'Day der Bundespolizei am Flughafen Frankfurt

Frankfurt/Main - Zum diesjährigen Mädchen-Zukunftstag begrüßte die Bundespolizei am Flughafen Frankfurt 34 Teilnehmerinnen. Die 14- bis 16-jährigen Schülerinnen nutzten die Gelegenheit, um sich ein umfangreiches Bild von den vielfältigen Aufgaben der Bundespolizei am größten Verkehrsflughafen Deutschlands zu machen. Unter anderem schauten die jungen Frauen den Bundespolizistinnen in der Passkontrolle über die Schulter und erhielten Einblicke in die Luftsicherheits- und bahnpolizeilichen Aufgaben. Nach einer Vorfeldrundfahrt endete der informative Tag für die Teilnehmerinnen mit einer Vorführung der Diensthunde.

Der Frauenanteil bei den Polizeivollzugsbeamten der Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main betrug zum 1. Januar 2019 etwa 17 Prozent.

