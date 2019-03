Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main / BPOLD FRA: Pass ...

BPOLD FRA: Pass abgelaufen - per Haftbefehl gesuchter Mann meldet sich freiwillig bei Bundespolizei

Frankfurt/Main - Weil sein Pass abgelaufen war, meldete sich ein 50-jähriger Mann am 26. März im Servicecenter der Bundespolizei am Flughafen Frankfurt. Da er aber nach Spanien fliegen wollte, bat er die Beamten um Ausstellung eines Ersatzdokumentes. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung stellten diese fest, dass die Justiz schon seit November 2017 per Haftbefehl nach dem Deutschen sucht, nachdem er im März 2015 wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe von 110 Tagessätzen zu je 30 Euro verurteilt wurde und anschließend untertauchte. Darüber hinaus bestanden weitere Fahndungsnotierungen zur Aufenthaltsermittlung wegen Körperverletzung und Betruges. Der in Großbritannien lebende Mann konnte von den geforderten 3.300 Euro zunächst nur 1.000 Euro aufbringen, sodass ihm nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von 110 Tagen drohte. Nachdem er telefonisch mehrere Bekannte um Hilfe bat, zahlte schließlich ein Freund die fehlende Summe von 2.300 Euro bei einer Polizeidienststelle in Dortmund ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen stellte die Bundespolizei das gewünschte Ersatzdokument aus.

OTS: Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/74262 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_74262.rss2

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit Michael Moser Telefon: 069/3400 4011 E-Mail: presse.flughafen.fra@polizei.bund.de http://www.bundespolizei.de

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -