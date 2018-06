Bundespolizeidirektion Hannover / BPOLD-H: Gefährlicher Eingriff in den ...

BPOLD-H: Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr: Brandanschlag und Hindernisbereitung

Stapelburg/ Ilsenburg/ Goslar - Am heutigen Tag, dem 3. Juni 2018 wurde die Bundespolizei gegen 10.05 Uhr über die Notfallleitstelle der Bahn über eine Unregelmäßigkeit an der Strecke Halberstadt - Goslar informiert. Sofort eingesetzte Kräfte der Bundespolizei stellten daraufhin fest, dass bisher unbekannte Täter auf der Bahnstrecke Halberstadt - Goslar, auf Höhe der Bahnkilometer 21,0 bis 21,4, zwischen Ilsenburg und Stapelburg Kabel in einen Kabelschacht in Brand gesetzt, einen brennenden Reifen ins Gleis gelegt sowie eine Schiene auf circa 70 Zentimeter einbetoniert haben. Die Bahnstrecke ist gesperrt. Die Bundespolizei ist vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen.

