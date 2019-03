Bundespolizeidirektion Koblenz / BPOLD-KO: Auseinandersetzung eskaliert ...

BPOLD-KO: Auseinandersetzung eskaliert - Strafverfolgungsbehörden ermitteln wegen versuchten Totschlags

Gersfeld - Polizei und Staatsanwaltschaft in Fulda ermitteln gegen einen 22-jährigen Mann aus Somalia wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung. Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, am 09.03.2019 gegen 00.10 Uhr, im Verlauf eines Streits in der Regionalbahn RB 29788 bei Gersfeld mit einem metallenen Staubsaugerrohr gegen den Kopf eines 21 -jährigen, ebenfalls aus Somalia stammenden Mann, geschlagen zu haben. Beide Personen waren stark alkoholisiert. Das Opfer erlitt hierdurch schwere Verletzungen am Kopf und musst notärztlich versorgt und mittels RTW in das Klinikum Fulda verbracht werden. Die ärztliche Behandlung dauert an. Der Tatverdächtige wurde von der Bundespolizei noch am Tatort vorl. festgenommen und zur Durchführung der strafprozessualen Maßnahmen zum Bundespolizeirevier nach Fulda verbracht. Nach einer ersten Befragung ging der Tat ein verbaler Streit voraus. Die weiteren Ermittlungen hat der Kriminaldauerdienst in Fulda übernommen. Die Ermittlungen dauern an.

Dieter Schwan, PHK Bundespolizeidirektion Koblenz Pressesprecher

OTS: Bundespolizeidirektion Koblenz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/70137 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_70137.rss2

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Koblenz Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit Telefon: 0261/399-0 Mobil: 01777133686 E-Mail: bpold.koblenz@polizei.bund.de http://www.bundespolizei.de