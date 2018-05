Bundespolizeidirektion München / Bundespolizeidirektion München: ...

Bundespolizeidirektion München: Bundespolizei beendet Flucht eines Pakistaners - Mutmaßlicher Straftäter bei Grenzkontrollen gefasst

A93 / Kiefersfelden - Die Bundespolizei hat am Montag (21. Mai) auf der A93 einen Pakistaner festgenommen. Gegen ihn lag ein Untersuchungshaftbefehl vor. Er hatte sich offenbar mehrere Jahre dem Zugriff der deutschen Justizbehörden entzogen.

In der Grenzkontrollstelle bei Kiefersfelden stoppten Bundespolizisten ein Auto mit deutschen Kennzeichen. Bei der Überprüfung der Insassen stellte sich heraus, dass der 28-jährige Mitfahrer von der Berliner Staatsanwaltschaft gesucht wird. Laut Fahndungsnotierung wird ihm vorgeworfen, im Herbst 2015 eine gefährliche Körperverletzung begangen zu haben. Dabei soll er gemeinsam mit anderen Tätern lebensgefährdend auf zwei Männer eingeschlagen haben. Der pakistanische Staatsangehörige habe eine Bierflasche auf dem Kopf des Angegriffenen zerschmettert. Danach soll er mit dem abgebrochenen Flaschenhals ins Gesicht seines Gegenübers gestochen haben.

Da der Angeklagte zur Hauptverhandlung nicht erschienen war, wurde er seit zwei Jahren gesucht. Der Pakistaner hatte sich offenbar nach Italien abgesetzt. Bei den Grenzkontrollen der Bundespolizei endete jetzt seine Flucht. Er wurde ins Traunsteiner Gefängnis gebracht.

