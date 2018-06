Bundespolizeidirektion München / Bundespolizeidirektion München: ...

Bundespolizeidirektion München: Widerstand nach "Störung" vor Drogenkonsum - In Toilette eingeschlossen

München - Zu einer Störung öffentlicher Betriebe und Beleidigung kam es am Samstagmorgen (9. Juni) in einer S-Bahn am Ostbahnhof.

Gegen 01:05 Uhr wurde die Münchner Bundespolizei über eine Sachbeschädigung in einer am Ostbahnhof stehenden S-Bahn (Gleis 5) informiert. Vor Ort konnte durch eine Streife ermittelt werden, dass eine bislang unbekannte Frau mehrmals mit der Faust gegen eine Innentrennscheibe geschlagen hatte, bis diese zu Bruch ging. Zuvor hatte sie einen 19-Jährigen aus Thüringen verbal beleidigt und bespuckt. Über den Grund des "Ausrastens" der Frau ist nichts bekannt. Wegen der Beschädigung wurde die S-Bahn durch Mitarbeiter der Deutsche Bahn Sicherheit geräumt und ausgestellt. Der Sachschaden in der S-Bahn beträgt sich auf ca. 250 Euro. Eine Nahbereichsfahndung verlief negativ. Jetzt werden die Sequenzen der Videoaufzeichnung ausgewertet.

