Bundespolizeidirektion München / Bundespolizeidirektion München: ...

Bundespolizeidirektion München: Gefängnis statt Feier - Bundespolizei stoppt Schleusungstour bei Mittenwald

Mittenwald / Rosenheim - Die Rosenheimer Bundespolizei hat am Sonntag (16. September) einen Afghanen in die Justizvollzugsanstalt München eingeliefert. Er wird beschuldigt, mit seinem Wagen drei Landsleute bei Mittenwald illegal über die deutsch-österreichische Grenze gebracht zu haben.

Auf der B2 überprüften Bundespolizisten die Papiere der vier Insassen. Der afghanische Fahrzeugführer konnte sich mit einer Aufenthaltserlaubnis für Österreich ausweisen. Seine drei Begleiter waren ohne die für die Einreise erforderlichen Dokumente unterwegs. Sie gaben an, ursprünglich ebenfalls aus Afghanistan zu stammen. Die jungen Männer im Alter zwischen 17 und 24 Jahren berichteten, dass es sich um eine geplante Fahrt nach Frankreich gehandelt habe. Zwischen 500 und 700 Euro pro Person wären bei Ankunft im Zielland fällig geworden.

Eine vorbereitete Schleusungstour stritt der 37-Jährige Fahrer jedoch ab. Stattdessen sei er mit seinen Freunden zu einer Feier in Bregenz unterwegs gewesen und habe sich schlichtweg verfahren. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Afghane bereits im Juli von der Bundespolizei in Passau wegen Einschleusens von Ausländern angezeigt worden war. Aufgrund des aktuellen Verdachtsfalls brachten die Bundespolizisten den mutmaßlichen Schleuser in ein Münchner Gefängnis. Der zuständige Richter hatte die Untersuchungshaft angeordnet.

Die Bundespolizeiinspektion Rosenheim liegt an der Schnittstelle zweier Hauptschleuserrouten, der Balkan- und der Brennerroute. In einem rund 200 Kilometer langen Abschnitt des deutsch-österreichischen Grenzgebiets begegnen die etwa 420 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der illegalen Migration und gehen vor allem gegen die Schleusungskriminalität vor. Der bahn- und grenzpolizeiliche Verantwortungsbereich erstreckt sich auf die Landkreise Miesbach, Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen sowie auf die Stadt und den Landkreis Rosenheim. Auf rund 370 Bahnkilometern und in etwa 70 Bahnhöfen und Haltepunkten sorgen die Bundespolizisten zwischen Chiemsee und Zugspitze für die Sicherheit der Bahnreisenden. Weitere Informationen zur Bundespolizei erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder oben genannter Kontaktadresse.

