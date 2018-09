Bundespolizeidirektion München / Bundespolizeidirektion München: ...

Bundespolizeidirektion München: Beziehungsstreit fordert zwei Zähne - Italiener mit Schädelprellung in Klinik

München - Am Montag (24. September) wurden Streifen der Bundespolizei u.a. zu zwei körperlichen Attacken gerufen, bei denen sich mehrere Personen am Hauptbahnhof prügelten. Am Ostbahnhof verlor eine Frau bei einem Beziehungsstreit zwei Zähne.

Kurz nach 22 Uhr wurde eine Streife der Bundespolizei zu einer im Ostbahnhof gestürzten Person gerufen. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass ein Pärchen einen handfesten Beziehungsstreit hatte. Dabei soll ein 23-jähriger Deutscher seiner 28-jährigen kroatischen Freundin, so heftig geschlagen haben, dass die Frau gegen Schließfächer geschleudert wurde und zu Boden stürzte. Die Frau erlitt einen Cut an der Lippe und beklagte zudem zwei ausgeschlagene Zähne. Weitere Ermittlungen ergaben, dass die beiden Truderinger in häuslicher Gemeinschaft leben. Beide erklärten einen Strafantragsverzicht und begaben sich - nach eigenen Angaben - anschließend in die gemeinsame Wohnung. Gegen den 23-Jährigen wird von Amts wegen wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt.

Bereits am frühen Morgen hatten sich drei alkoholisierte Italiener (Atemalkoholgehalt von 0,5 bis 0,9 Promille) mit drei Deutschen im Hauptbahnhof angelegt. Dabei soll ein 53-jähriger Deutscher, der den verbalen Streit schlichten wollte, kurz nach Mitternacht von den drei Sizilianern körperlich attackiert worden sein. Der genaue Tathergang ist, ebenso wie der Grund der Auseinandersetzung, derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen. Einer der Italiener erlitt bei dem Vorfall eine Schädelprellung. Er wurde in ein Münchner Klinikum transportiert.

OTS: Bundespolizeidirektion München newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/64017 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_64017.rss2

Rückfragen bitte an:

Wolfgang Hauner Bundespolizeiinspektion München Arnulfstraße 1 a - 80335 München Telefon: 089 515 550 215 E-Mail: bpoli.muenchen.oea@polizei.bund.de

Die Bundespolizeiinspektion München ist zuständig für die polizeiliche Gefahrenabwehr und Strafverfolgung im Bereich der Anlagen der Deutschen Bahn und im größten deutschen S-Bahnnetz mit über 210 Bahnhöfen und Haltepunkten auf 440 Streckenkilometern. Der räumliche Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion München mit dem Bundespolizeirevier München Ost und Diensträumen in Pasing und Freising umfasst neben der Landeshauptstadt und dem Landkreis München die benachbarten Landkreise Dachau, Ebersberg, Fürstenfeldbruck, Starnberg, Erding und Freising. Sie finden uns im Münchner Hauptbahnhof unmittelbar neben Gleis 26. Telefonisch sind wir rund um die Uhr unter 089 / 515550 - 111 zu erreichen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder oben genannter Kontaktadresse.

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -