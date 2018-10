Bundespolizeidirektion München / Bundespolizeidirektion München: ...

Bundespolizeidirektion München: Besonderer Service: Bundespolizei macht auch "Hausbesuche"

Kolbermoor / Rosenheim - Einen besonderen Service der Bundespolizei, hat am Mittwoch (10. Oktober) ein Mann in Kolbermoor genießen dürfen: Die Rosenheimer Beamten statteten ihm einen persönlichen "Hausbesuch" ab. Allerdings hatte die Stippvisite Folgen, denn der deutsche Staatsangehörige musste für längere Zeit ins Gefängnis.

In den Morgenstunden klingelten die Bundespolizisten an einer Kolbermoorer Wohnung. Unmittelbar nachdem der aufgesuchte Bewohner an der Tür erschienen war, eröffneten ihm die Beamten zwei Haftbefehle. Die Staatsanwaltschaften in München und Traunstein suchten nach dem Mann, weil er wegen Leistungserschleichung Geldstrafen in Höhe von insgesamt 2.300 Euro zu zahlen hatte.

Da der verurteilte Schwarzfahrer die geforderte Summe nicht aufbringen konnte, wurde er verhaftet. Anschließend brachten die Bundespolizisten den Deutschen in die Justizvollzugsanstalt nach Bernau. Dort wird er ersatzweise 170 Tage verbringen müssen.

