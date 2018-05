Bundespolizeidirektion München / Bundespolizeidirektion München: Coffee ...

Bundespolizeidirektion München: Coffee with a Cop - Kaffee mit Karriereberatung

München - Lust auf einen Kaffee? Interesse an einem spannenden Job? Am 5. Juni wird im Münchner Hauptbahnhof von 8 - 18 Uhr an unserem Coffeebike becherweise Zukunft serviert. In lockerer Atmosphäre wird für jeden Interessierten die Möglichkeit geschaffen, sich unkompliziert über den Beruf des Bundespolizisten zu informieren. Als Gesprächspartner stehen Bundespolizistinnen und Bundespolizisten aus den Bundespolizeiinspektionen München, München Flughafen, Rosenheim sowie der Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit München für alle Fragen interessierter Jugendlicher oder beruflicher Querein-steiger bereit. Auch Einstellungsberater werden direkt vor Ort sein.

Vielleicht ist ja eine Ausbildung bei der Bundespolizei und der spätere Einsatz in einer der vielfältigen Aufgaben genau das Richtige für den ein oder anderen. Höchste Zeit, das bei einem Kaffee von unserem Barista aus seiner italienischen Kaffeemaschine, herauszufinden!

Warum machen wir das? Wir suchen Nachwuchs für unsere vielfältigen Einsatzbereiche. Neben verschiedenen digitalen Maßnahmen zur Nachwuchsgewinnung setzt die Bundespolizei verstärkt auf den direkten Kontakt. Was eignet sich dazu besser, als echte Bundespolizistinnen und Bundespolizisten, die für Fragen zur Verfügung stehen und ihr Wissen und ihre Erfahrungen un-mittelbar weitergeben? "Coffee with a Cop" ist ein aus den USA stammendes Format. Bürger und Cops eines Viertels kommen bei einem Kaffee über aktuelle Probleme ins Gespräch. Der lockere Austausch fördert das gegenseitige Verständnis und stärkt das Vertrauen. Dieses Prinzip ist auch die Grundlage für das Veranstaltungsformat der Bundespolizei.

Zusätzliche Informationen gibt es auf unserer Kampagnen-Website www.komm-zur-bundespolizei.de und dort auch in begleitenden Blogartikeln.

OTS: Bundespolizeidirektion München newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/64017 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_64017.rss2

Rückfragen bitte an:

Petra Wiedmann Bundespolizeiinspektion München Arnulfstraße 1 a - 80335 München Pressestelle Telefon: 089 515 550 224 E-Mail: bpoli.muenchen.oea@polizei.bund.de

Die Bundespolizeiinspektion München ist zuständig für die polizeiliche Gefahrenabwehr und Strafverfolgung im Bereich der Anlagen der Deutschen Bahn und im größten deutschen S-Bahnnetz mit über 210 Bahnhöfen und Haltepunkten auf 440 Streckenkilometern. Der räumliche Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion München mit dem Bundespolizeirevier München Ost und Diensträumen in Pasing und Freising umfasst neben der Landeshauptstadt und dem Landkreis München die benachbarten Landkreise Dachau, Ebersberg, Fürstenfeldbruck, Starnberg, Erding und Freising. Sie finden uns im Münchner Hauptbahnhof unmittelbar neben Gleis 26. Telefonisch sind wir rund um die Uhr unter 089 / 515550 - 111 zu erreichen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder oben genannter Kontaktadresse.

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -