Bundespolizeidirektion München / Bundespolizeidirektion München: Mehrere ...

Bundespolizeidirektion München: Mehrere mutmaßliche Schleuser gestoppt - Rosenheimer Bundespolizei ermittelt wegen Schleuserei

Rosenheim / Kiefersfelden / Mittenwald - Bei der Bundespolizei in Rosenheim nehmen die Ermittlungen wegen Einschleusens von Ausländern nicht ab. Von Samstagnachmittag bis Montagmorgen (3. September) sind vier mutmaßliche Schleuser im Grenzraum zwischen Chiemsee und Zugspitze festgenommen und angezeigt worden.

Am Montag nahmen Bundespolizisten auf der A93 bei Kiefersfelden eine türkische Staatsangehörige fest. Die 40-Jährige wird beschuldigt, drei Minderjährige aus der Türkei beziehungsweise dem Iran eingeschleust zu haben. Sie hatte für sich und ihre jungen Begleiter gefälschte deutsche Ausweise mitgeführt und bei den Grenzkontrollen im Fernreisebus vorgezeigt.

Sonntagabend haben die Beamten in der Kontrollstelle auf der Inntalautobahn einen 35-jährigen Franzosen gestoppt. Der mutmaßliche Schleuser beförderte mit seinem Wagen zwei Kosovaren, die sich nicht ordnungsgemäß ausweisen konnten. Einer der beiden verfügte lediglich über einen gefälschten kroatischen Reisepass.

Ein afghanischer Staatsangehöriger, der in Österreich als Flüchtling registriert ist, war von Samstag auf Sonntag auf der A93 in Richtung Rosenheim unterwegs. Die zwei Landsleute die der 24-Jährige in seinem Auto mitgenommen hatte, hatten keine gültigen Einreisepapiere dabei. Gemäß dem Ergebnis der Grenzkontrolle ebenfalls in Österreich als Asylbewerber gemeldet.

Am Samstag nahmen die Bundespolizisten in Rosenheim auch gegen einen Pakistaner wegen des Verdachts der Einschleusung die Ermittlungen auf. Der Mann war in der Nacht auf der B2 bei Mittenwald gefasst worden. Er hatte mit einem in Italien zugelassenen Pkw vier Landsleute über die Grenze gebracht. Weder der 27-jährige Fahrer noch seine Begleiter hatten Papiere für den beabsichtigten Aufenthalt in Deutschland dabei. Inzwischen befindet sich der pakistanische Fahrzeugführer auf richterliche Anordnung hin in Untersuchungshaft.

