Bundespolizeidirektion Pirna / BPOLD PIR: Einladung zum Pressetermin - ...

BPOLD PIR: Einladung zum Pressetermin - Bundespolizei und polnischer Grenzschutz starten Projekt zur Stärkung der deutsch-polnischen Dienststellen

Potsdam / Pirna / Swiecko - Die Bundespolizei und der polnische Grenzschutz beabsichtigen in einem durch die Europäische Union geförderten Projekt die Zusammenarbeit entlang der deutsch-polnischen Grenze weiter zu stärken. In dem 18 Monate lang laufenden Projekt sollen gemeinsame Streifenfahrzeuge sowie zusätzliche Ausstattung beschafft werden. Zudem sollen Sprachkurse und bilinguale Arbeitshilfen erstellt und für den Einsatz bereit gehalten werden. Durch gemeinsam erstellte Lagebilder und Übungen soll darüber hinaus die bestmögliche Vorbereitung auf die polizeilichen Herausforderungen sichergestellt werden. Der offizielle "Startschuss" für das Projekt ist am 7. November 2018 um 10:00 Uhr in der deutsch-polnischen Dienststelle in Swiecko, An der E 30 in 69-100 Slubice (ehemaliger Grenzübergang Frankfurt/Oder Autobahn).

Zu der Auftaktveranstaltung laden wir alle Medienvertreter recht herzlich ein. Neben einem Rückblick auf das bereits Erreichte wird es hier auch eine detailliertere Vorstellung des Projekts und der geplanten deutsch-polnischen Zusammenarbeit geben. Es werden Vertreter der beteiligten Bundespolizeidirektionen sowie Vertreter des polnischer Grenzschutzes und der Europäischen Kommission erwartet.

Um Anmeldung wird gebeten. Rückfragen und Anmeldung bitte bis 5. November 2018 an:

Jörg Kunzendorf Bundespolizeipräsidium Heinrich-Mann-Allee 103

14473 Potsdam

joerg.kunzendorf@polizei.bund.de

0331/97997-4420

