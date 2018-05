Bundespolizeidirektion Sankt Augustin / BPOL NRW: 25.000 Euro Schaden ...

BPOL NRW: 25.000 Euro Schaden nach versuchter Sprengung eines Fahrscheinautomaten - Bundespolizei ermittelt 16-jährigen Tatverdächtigen

Unna - Am 06. Mai 2017 wurde durch eine Explosion ein Fahrausweisautomaten am Bahnhof in Unna-Königsborn schwer beschädigt. Da damals nicht auszuschließen war, dass sich noch zündfähige Substanzen am/ im Fahrausweisautomaten befanden, wurde Experten des Entschärferdienstes der Bundespolizei alarmiert. Diese konnten nach einer Untersuchung des Gerätes Entwarnung geben.

Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/3629817

Es blieb jedoch bei einem Versuch. Trotz erheblichen Sachschadens von circa 25.000 Euro gelang es den Tätern nicht, an das Innere des Automaten zu gelangen. Kriminaltechniker der Bundespolizei konnten damals DNA-Spuren am Tatort sichern.

Diese führten nun zum Erfolg. Eine Analyse der Spuren durch das Bundeskriminalamt führte zu einem polizeibekannten 16-Jährigen aus Unna.

Gegen diesen richten sich nun die weiteren Ermittlungen der Bundespolizei wegen versuchten schweren Diebstahls und Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion (§ 308 StGB).

OTS: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/70116 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_70116.rss2

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin Bundespolizeiinspektion Dortmund

Volker Stall

Telefon: 0231 562247-132 Mobil: +49 (0)173 7150710 E-Mail: presse.do@polizei.bund.de Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW

Untere Brinkstraße 81-89 44141 Dortmund

www.bundespolizei.de

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder unter oben genannter Kontaktadresse.

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -