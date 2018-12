Bundespolizeidirektion Sankt Augustin / BPOL NRW: Abschlussmeldung - ...

BPOL NRW: Abschlussmeldung - Derby Schalke gegen Dortmund - Versammlungen in Essen - Weihnachtsmarktverkehr

Anlässlich der Bundesligabegegnung Schalke 04 gegen Borussia Dortmund und Versammlungen in Essen, war die Bundespolizei heute im Ruhrgebiet in einem größeren Einsatz.

Während es in der Anreisephase, bis auf die Verwendung von Pyrotechnik, zu keinen größeren Vorkommnissen kam, gestaltete sich die Abreise der Fans schwieriger.

Auf Grund einer Sperrung des Duisburger Hauptbahnhofs kam es zu erheblichen Auswirkungen auf den Bahnverkehr. Dies führte in der Folge dazu, dass zahlreicher Verbindung in Richtung Duisburg und in das Rheinland ausfielen bzw. umgeleitet werden mussten.

Die beiden zusätzlichen Züge von Gelsenkirchen nach Dortmund waren davon nicht betroffen. Während der erste Zug ohne Probleme den Gelsenkirchener Hauptbahnhof verließ, wurde beim zweiten Zug die Notbremse gezogen. Hierdurch verzögerte sich die Abfahrt um 15 Minuten. Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen des Missbrauchs von Nothilfeeinrichtungen ein.

Zudem kam es auf mehreren Bahnsteigen zu verbalen Provokationen zwischen Schalker und Dortmund Fans. Körperliche Auseinandersetzungen konnten nur durch konsequente Fantrennung durch die Bundespolizei auf den Bahnsteigen und im Personentunnel verhindert werden. Aufgrund des aggressiven Verhaltens mussten mehrere Züge durch Einsatzkräfte begleitet werden.

Insgesamt drei Personen wurden in Gewahrsam genommen, als diese aus einer vermummten Personengruppe heraus Dortmunder-Fans angreifen wollten. Dabei wurden bei den Schalker-Fans Schutzbewaffnung (Zahnschutz, Vermummungsgegenstände) sichergestellt.

In der S-Bahn 2 kam es zu einer Sachbeschädigung, nachdem ein Schalker-Fan dort die Deckenverkleidung zerstörte. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Insgesamt leitet die Bundespolizei mehrere Strafverfahren wegen Sachbeschädigung, Verstößen gegen das Sprengstoff- und Versammlungsgesetz und Missbrauch von Nothilfeeinrichtung ein.

Im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei war das 153. Revierderby eines der ruhigeren, jedoch mit "Ecken und Kanten", bilanzierte der Einsatzleiter der Bundespolizei, Sven Srol.

