Bundespolizeidirektion Sankt Augustin / BPOL NRW: Baum in der ...

BPOL NRW: Baum in der Oberleitung sorgt für erhebliche Betriebsbeeinträchtigungen im Bahnverkehr

Bielefeld, Münster - Am Sonntagmittag (18.03.2018) gegen 12:30 Uhr verständigte die DB Notfallleitstelle Duisburg die Leitstelle der Bundespolizeiinspektion Münster, dass der ICE 547 auf der DB Strecke Köln-Berlin, in Höhe Bielefeld-Ummeln, mit einem in der Oberleitung hängenden Baum kollidiert und dabei zwei Stromabnehmer der Lok abgerissen seien. Bei der Kollision wurden keine der ca. 600 Reisenden im Zug verletzt. Der Zug konnte seine Fahrt nicht fortsetzen.

Die DB Notfallleitstelle löste die Rettungskette aus. Im weiteren Verlauf wurde ein Ersatz-Intercity neben den beschädigten ICE gefahren, damit die Reisenden in den Ersatzzug umsteigen und im Anschluss bis zum Hauptbahnhof Bielefeld fahren konnten. Die Feuerwehr Gütersloh unterstützte diese Maßnahme vor Ort.

Der beschädigte ICE musste durch eine Ersatz-Zuglok abgeschleppt werden. Der Personenverkehr wurde über die Güterzugstrecke umgeleitet.

Die Reparaturarbeiten auf der Personenzugstrecke dauern zurzeit noch an.

Die Ermittlungen seitens der Bundespolizei ergaben, dass der altersschwache Baum aufgrund des starken Windes zuvor in den Fahrdraht gestürzt war.

Durch diesen Vorfall kam es zu erheblichen Betriebsbeeinträchtigungen im Bahnverkehr.

