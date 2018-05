Bundespolizeidirektion Sankt Augustin / BPOL NRW: Bei der ...

BPOL NRW: Bei der Fahrausweiskontrolle vom weiblichen Fahrgast gebissen. Zugbegleiter nach Biss in den Unterarm dienstunfähig.

Münster/Westbevern - Kurz vor dem Halt im westfälischen Westbevern kontrollierte ein Zugbe-gleiter der Westfalenbahn am gestrigen Tag (28.05.2018) gegen 10:50 Uhr bei einer weiblichen Reisenden den Fahrausweis. Als das s. g. "Fun Ticket" vom Zugbegleiter als für diese Uhrzeit zur Fahrt ungültig erklärt wurde und der Zugbegleiter der Reisenden eine Nachlö-sung anbot eskalierte die Situation. Die Reisende beschimpfte den Zugbegleiter lautstark und aggressiv und flüchtete sodann aus der soeben im Bahnhof Westbevern gehaltenen Westfalenbahn. Als der Zugbegleiter die Flucht durch "Festhalten am Arm" vereiteln konnte, biss die 20-jährige Deutsche den Zugbegleiter in den rechten Unterarm. Trotz weiterer verbal/aggressiver Äußerungen der Reisenden und der Beißattacke konnte die Reisende durch den Zugbegleiter bis zum Ein-treffen der Bundespolizei im Bahnhof Westbevern festgehalten werden. Der Zugbegleiter meldete sich nach Ankunft der Westfalenbahn in Müns-ter dienstunfähig und suchte einen Arzt auf. Die Westfalenbahn erhielt durch diesen Vorfall eine geringfügige Verspätung. Die Täterin erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverlet-zung und Erschleichen von Leistungen.

