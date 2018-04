Bundespolizeidirektion Sankt Augustin / BPOL NRW: Bei Einreisekontrolle ...

BPOL NRW: Bei Einreisekontrolle am Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) aufgefallen -Festnahme durch Bundespolizei-

Greven, Münster, Osnabrück,Tecklenburg - Am späten Mittwochabend (11.04.2018) gegen 23:30 Uhr wurde ein 20-jähriger Deutscher aus Tecklenburg am Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle aus Antalya/Türkei kommend, am Schalter der Bundespolizei vorstellig. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft Osnabrück gesucht wurde.

Wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis hatte er noch eine Gesamtgeldstrafe in Höhe von rund 380,00 Euro zu zahlen, ersatzweise 30 Tage Haft zu verbüßen. Ein entsprechender Strafbefehl seitens des Amtsgerichts Osnabrück lag bereits vor.

Da der gesuchte Mann den haftbefreienden Geldbetrag aufbringen konnte, verblieb er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freiem Fuß.

