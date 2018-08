Bundespolizeidirektion Sankt Augustin / BPOL NRW: Bundespolizei ...

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Flughafen Münster/Osnabrück Urlaubsreise endet in Justizvollzugsanstalt

Münster - Die Bundespolizei verhaftete heute Morgen (22.08.2018) am Flughafen Münster/Osnabrück einen per Haftbefehl gesuchten Mann. Der wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis Gesuchte wollte aus der Türkei kommend nach Deutschland einreisen. Seine Reise endete nunmehr in der Justizvollzugsanstalt.

Ein 33-jähriger türkischer Staatsangehöriger erschien am heutigen Morgen (22.08.2018) um 05.00 Uhr zur grenzpolizeilichen Einreisekontrolle.

Die Beamten der Bundespolizei stellten bei der Überprüfung der Reise-dokumente fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen des Vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis seitens der Staatsanwalt-schaft Essen bestand.

Der Mann war insgesamt zu 90 Tagessätzen a 10 Euro oder 30 Tage Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt worden.

Der Gesuchte konnte den haftbefreienden Geldbetrag von insgesamt 300 Euro nicht aufbringen, so dass seine Reise nach Deutschland zunächst am Flughafen Münster/Osnabrück endete. Die Bundespolizei verbrachte den Verhafteten in die Justizvollzugsanstalt Münster.

