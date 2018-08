Bundespolizeidirektion Sankt Augustin / BPOL NRW: Bundespolizei ...

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Hauptbahnhof Bielefeld Ohne Fahrschein in die Justizvollzugsanstalt

Münster, Bielefeld - Eine Bundespolizeistreife verhaftete am Freitagmorgen (24.08.2018), am Hauptbahnhof Bielefeld eine per Haftbefehl gesuchte Frau. Sie wurde von der Staatsanwaltschaft Stralsund wegen Erschleichen von Leistungen gesucht.

Aufmerksam wurden die Bundespolizeibeamten auf die 32-jährige Deutsche, nachdem sie im Bielefelder Hauptbahnhof Reisende belästigte. Bei der Überprüfung ihrer Personalien stellten die Bundespolizeibeamten fest, dass gegen die Frau ein Haftbefehl wegen des Erschleichens von Leistungen seitens der Staatsanwaltschaft Stralsund bestand. Aus gleichem Grund bestand auch eine Aufenthaltsermittlung von der Staatsanwaltschaft Hamburg.

Der richterliche Urteilsspruch erstreckte sich auf 30 Tagessätzen a 15 Euro oder 30 Tage Ersatzfreiheitsstrafe.

Da die Gesuchte den haftbefreienden Geldbetrag von insgesamt 450 Euro nicht aufbringen konnte, klickten die Handschellen direkt im Hauptbahnhof. Die Bundespolizei verbrachte die Verhaftete in die Justizvollzugsanstalt Bielefeld Brackwede.

OTS: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/70116 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_70116.rss2

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin Pressestelle Bundespolizeiinspektion Münster Tel.: 0251 / 97 437 - 103 /-104 E-Mail: presse.ms@polizei.bund.de

Veröffentlicht: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin Pressesprecher Jens Flören Telefon: 02241 / 238 - 1444 E-Mail: presse.nrw@polizei.bund.de Twitter: https://twitter.com/bpol_nrw www.bundespolizei.de

Bundesgrenzschutzstraße 100 53757 Sankt Augustin