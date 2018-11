Bundespolizeidirektion Sankt Augustin / BPOL NRW: Bundespolizei ...

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 49-Jährigen im Zug

Kleve - Wachtendonk - Am 07.11.2018 überprüften Beamte der Bundespolizeiinspektion Kleve auf der Autobahn 40 bei Wachtendonk eine 36 - jährige Deutsche, die aus den Niederlanden einreiste. Sie wurde mit Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Düsseldorf gesucht. Zuvor war sie wegen gemeinschaftlichen Betruges in zwei Fällen zu einer Geldstrafe von 1200 Euro verurteilt worden. Das Auffinden von 16,7 Gramm Amphetaminen und 0,5 Gramm Marihuana im Büstenhalter und in der Handtasche der Frau führten zur Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Nach Zahlung der Geldstrafe konnte die Weiterreise erfolgen.

