Bundespolizeidirektion Sankt Augustin / BPOL NRW: Bundespolizei nimmt ...

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Marokkaner mit 1,3 Kilogramm Kokain im Wert von 46.000 Euro auf der Autobahn 61 bei Mönchengladbach fest

Kleve - Kempen - Mönchengladbach - Einen 23-Jährigen Marokkaner hat die Bundespolizei am späten Freitagabend, 20. April 2018 um 22:30 Uhr, auf der Autobahn A 61 in Mönchengladbach Rheydt festgenommen. Im Rahmen der Kontrolle fanden die Beamten im Handschuhfach 1,3 Kilogramm Kokain im Wert von 46.000 Euro. Bei der Festnahme leistete der Mann Widerstand und versuchte zu fliehen. Nach kurzer Verfolgung konnte er durch die Beamten festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Marokkaner dem Zollfahndungsamt Essen zur weiteren Sachbearbeitung übergeben. Der Mann befindet sich nun in Untersuchungshaft.

