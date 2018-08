Bundespolizeidirektion Sankt Augustin / BPOL NRW: Bundespolizei nimmt ...

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Vierjährigen in Gewahrsam Unternehmungslustiger afrikanischer Junge fährt alleine mit Stadtbahn

Münster - Bielefeld - Eigenartig kam es Mitarbeitern der Stadtbahn in Bielefeld vor als ein 4-jähriger afrikanische Junge allein am Freitagabend (17.08.2018) mit der Stadtbahn der Linie 1 zum Hauptbahnhof in Bielefeld fuhr.

Den ebenso erstaunten herbeigerufenen Bundespolizisten erklärte der 4-Jährige Marvillus, er habe die Gunst der Stunde genutzt und sich gegen 20.00 Uhr aus der elterlichen Wohnung geschlichen.

Bekleidet mit seinem Schlafanzug wollte er einmal allein mit der Stadtbahn zum Hauptbahnhof zu fahren.

Da die Eltern nicht erreichbar waren wurde der kleine Marvillus von der Bundespolizei dem Jugendamt der Stadt Bielefeld übergeben.

OTS: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/70116 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_70116.rss2

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin Pressestelle Bundespolizeiinspektion Münster Tel.: 0251 / 97437 - 103 / -104 E-Mail: presse.ms@polizei.bund.de

Veröffentlicht: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin Pressesprecher Telefon: 02241 / 238 - 1444 Fax: 02241 / 238 - 1409 E-Mail: presse.nrw@polizei.bund.de Twitter: https://twitter.com/bpol_nrw www.bundespolizei.de Bundesgrenzschutzstraße 100 53757 Sankt Augustin