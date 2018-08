Bundespolizeidirektion Sankt Augustin / BPOL NRW: Bundespolizei nimmt ...

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt zwei Kinder in Gewahrsam

Dortmund - Zwei kleine Kinder im Alter von 4 und 7 Jahren, haben Bundespolizisten gestern (28. August) in Dortmund in Gewahrsam genommen, nachdem sie ihre Zugfahrt ohne Mutter fortgesetzt hatten.

Eine Zugreise endete für zwei Jungen im Alter von 4 und 7 Jahren gestern zunächst bei der Dortmunder Bundespolizei. Während einer Fahrt mit dem ICE nach Dortmund, machte die Mutter der Kinder in Frankfurt/M. eine Zigarettenpause auf dem Bahnsteig. Doch dann schlossen sich die Türen des Zuges und der ICE fuhr ohne sie weiter. Die Mutter wandte sich sofort an die dortige Bundespolizei, die wiederum die Dienststelle in Dortmund über die alleinreisenden Kinder informierte. Eine Streife nahm die zwei Jungen gleich bei Halt des Zuges in Dortmund in Empfang.

Mit einem Folgezug traf ein wenig später auch die Mutter ein und konnte ihre Kinder auf der Bundespolizeiwache wieder in die Arme schließen.

