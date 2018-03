Bundespolizeidirektion Sankt Augustin / BPOL NRW: Bundespolizei stellt ...

BPOL NRW: Bundespolizei stellt Ausweismissbrauch fest und vollstreckt Haftbefehl

Aachen - Beamte der Bundespolizei kontrollierten am Bahnhof Aachen Rothe-Erde einen 28-jährigen Mann. Bei der Überprüfung stellten die Bundespolizisten fest, dass er von der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wegen Hausfriedensbruch zur Festnahme ausgeschrieben war. Er musste aufgrund dieser Straftat noch eine Geldstrafe von knapp 750,- Euro bezahlen. Zur weiteren Klärung der Angelegenheit wurde der Mann zur Dienststelle am Aachener Hauptbahnhof verbracht. Da er die geforderte Geldsumme nicht aufbringen konnte, muss er nun eine 40-tägige Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen. Nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen wurde er dem Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen zugeführt. Von dort aus wurde er dann in die Justizvollzugsanstalt verbracht. Bei einer weiteren Kontrolle am Aachener Hauptbahnhof stellten die Bundespolizisten einen Ausweismissbrauch fest. Bei dem Versuch mit dem ICE aus Belgien nach Deutschland einzureisen, wies sich ein 19-jähriger Mann mit einem Ausweis aus, auf dem nicht sein Lichtbild zu sehen war. Diesen dilettantischen Versuch der Täuschung stellten die Beamten vor Ort fest und nahmen den jungen Mann mit zur Dienststelle. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen der unerlaubter Einreise und des Ausweismissbrauchs gegen den 19-Jährigen.

