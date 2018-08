Bundespolizeidirektion Sankt Augustin / BPOL NRW: Bundespolizist mit ...

BPOL NRW: Bundespolizist mit Flasche attackiert und verletzt

Dortmund - Während eines Einsatzes am Dortmunder Hauptbahnhof, ist Freitagabend (24. August) ein Bundespolizist mit einer Glasflasche angegriffen und verletzt worden.

Eine Streife der Bundespolizei ist am vergangenen Freitag in den frühen Abendstunden zu einem Einsatz an der Radstation am Dortmunder Hauptbahnhof gerufen worden. Auf dem Weg dorthin viel ihnen bereits ein Mann auf, der die Streife lautstark bepöbelte. Ihm wurde daraufhin mitgeteilt, dass er die Örtlichkeit verlassen solle. Die Streife setzte dann den Weg zum eigentlichen Einsatzort fort, bemerkte aber, dass hinter ihnen Glas zerbrach. Auf dem späteren Rückweg teilte ihnen ein Zeuge mit, dass der zuvor auffällige 37-Jährige eine Glasfalsche auf die Streife geworfen haben soll, die hinter ihnen aufschlug. Daraufhin kontrollierten die Bundespolizisten den deutschen Staatsangehörigen. Der Mann verhielt sich dabei unkooperativ und kam den Anweisungen der Streife nur zögerlich nach. Sie erteilten dem 37-Jährigen einen Platzverweis, den er jedoch nicht befolgte. Auf nochmalige Anweisung, die Örtlichkeit zu verlassen, ging der Mann, der zwei Glasflaschen in den Händen hielt, zunächst einige Schritte. Doch dann drehte er sich um und stieß dem Bundespolizisten eine Flasche unvermittelt ins Gesicht. Der Täter konnte noch zu Boden gebracht, gefesselt und gemeinsam mit einer vor Ort befindlichen Streife der Landespolizei zur Wache verbracht werden. Aufgrund seiner Gesichts- und Kopfverletzungen, wurde der Dortmunder Bundespolizist mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen.

Der 37-jährige Mann, der sich ohne festen Wohnsitz in Dortmund aufhält, ist am gestrigen Nachmittag dem Haftrichter vorgeführt und in die JVA eingeliefert worden. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und schwerer Körperverletzung eingeleitet.

OTS: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/70116 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_70116.rss2

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin Bundespolizeiinspektion Dortmund Achim Berkenkötter

Telefon: 0231 562247 131 E-Mail: presse.do@polizei.bund.de Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW

Untere Brinkstraße 81-89 44141 Dortmund

www.bundespolizei.de

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder unter oben genannter Kontaktadresse.