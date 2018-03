Bundespolizeidirektion Sankt Augustin / BPOL NRW: Drei Jahre der ...

BPOL NRW: Drei Jahre der Haftstrafe entzogen, Bundespolizei fasst Duisburger

Düsseldorf/Duisburg - Bundespolizisten haben am Morgen einen 49-jährigen Mann aus Duisburg am Flughafen in Düsseldorf festgenommen.

Der 49-Jährige wollte aus der Türkei kommend über den Flughafen Düsseldorf in das Bundesgebiet einreisen. Bundespolizisten nahmen ihn jedoch gleich nach der Einreisekontrolle fest. Im Dezember 2014 wurde der Mann bereits wegen gewerbsmäßiger Hehlerei in fünf Fällen zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr verurteilt, die er jedoch nicht antrat. Seitdem wurde er mit Haftbefehl gesucht.

Der Duisburger schien offensichtlich von seiner Fahndungsausschreibung gewusst zu haben, denn überrascht war er bei der Verkündung seines Haftbefehls durch die Bundespolizisten nicht. Er wurde in die JVA eingeliefert.

